تصعيد خطير.. تركيا

2020/02/14 | 17:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أسقطت القوات التركية طائرة هليكوبتر تابعة للجيش السوري في شمال غربي مدينة حلب في تصعيد خطير للأزمة بين أنقرة ودمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن طاقم الطائرة قتل بعد سقوطها في أجواء منطقة قبتان الجبل.

وعثر على جثتين مشوهتين بشكل كبير يعتقد أنهما لطاقم الطائرة، وفق المرصد، ومقره بريطانيا.

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