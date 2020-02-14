كشف مدى أهمية غسل الأيدي في الوقاية من كورونا

2020/02/14 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أثار فيروس كورونا فوضى عارمة حول العالم منذ تفشي المرض في ووهان بمقاطعة هوبي في الصين.ومنذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في ديسمبر العام الماضي، ظهر أكثر من 44 ألف حالة مؤكدة بالقاتل “كورونا”.وفي إجراء احترازي لمنع الالتهابات الفيروسية، مثل فيروس “كورونا”، يوصي الأطباء باتباع قواعد النظافة الشخصية، وخاصة […]

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