الأنواء الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة في كوردستان السبت

2020/02/14 | 17:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزالزالي في اقليم كوردستان، هطول امطار وارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت المديرية في بيان لها ان السماء ستكون غائمة جزئيا، مرجحة هطول امطار خفيفة على مناطق في اقليم كوردستان.

واضافت ان درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت، ستكون كالاتي:

اربيل : 15

السليمانية: 13

دهوك: 9

كركوك: 16

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