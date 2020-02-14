2020/02/14 | 17:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفقة برشلونة الاستثنائية في مهب الريح (المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يواجه خطر منعه من إبرام صفقة استثنائية لتعويض مهاجمه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي، الذي أعلن البارسا غيابه لفترة 6 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه.لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم تتيح لبرشلونة التعاقد مع لاعب جديد لتعويض ديمبيلي، بالرغم […]

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