2020/02/14 | 17:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمهيدا لتقليص الوجود الأمريكي..الناتو يوسع مهامه بالعراق المستقلة /قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” وافق على توسيع عملياته في منطقة الشرق الأوسط، وهناك تباحث لزيادة المهام في العراق، بالتنسيق مع بغداد، لهزيمة تنظيم الدولة.وأكد مارك إسبر، في ختام اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ناتو، في بروكسل، […]

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