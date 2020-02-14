2020/02/14 | 17:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع رمزي لشهداء تظاهرات النجف في ساحة الاعتصام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع رمزي لشهداء تظاهرات النجف في ساحة الاعتصام) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييع رمزي لشهداء تظاهرات النجف في ساحة الاعتصام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).