نائب عن البناء يصف كابينة علاوي بـ’’حكومة الأقساط’’ ويتوقع تمريرها الاحد المقبل

2020/02/14 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصف النائب عن تحالف البناء، حسين عرب، اليوم الجمعة، حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توف...





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