رئيس كتلة الرافدين يحدد الفرق بين حكومة علاوي والحكومات السابقة

2020/02/14 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، الجمعة (14 شباط 2020)، ان رئيس مجلس الوزراء ال...





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