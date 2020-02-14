إصابة الطواقم الطبية بفيروس كورونا يفاقم أزمة الصين

2020/02/14 | 17:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لا تقف مشكلة الصين عند تزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا، بل إنها تواجه مشكلة كبيرة عنوانها إصابة المئات من أفراد طواقمها الطبية بالفيروس القاتل.وقالت بكين، الجمعة، إن 6 من عناصر الفرق الطبية توفوا من جراء فيروس كورونا فيما أصيب 1716 آخرين، حسب وكالة الانباء الفرنسية.وسلط هذا الرقم الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم […]

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