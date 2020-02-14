مدرب برشلونة: نعمل على جلب مهاجم جديد

2020/02/14 | 17:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علق كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، على آخر تحضيرات فريقه لمباراة خيتافي، المقرر لها غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإسباني.

وقال سيتين في المؤتمر التقديمي "مواجهة خيتافي صعبة، الخصم في المركز الثالث ويقدم مستويات جيدة".

وأضاف "ليس لدي أي شك أن أومتيتي سيعود لمستواه.



لقد قام بالكثير من الأشياء الجيدة، ونحن سعداء بتواجده معنا".

وتابع "بديل ديمبلي؟ النادي يعمل بالفعل على التعاقد مع مهاجم جديد، ننتظر الحصول على إذن من الليجا، ولكني أعمل مع ما لدي من لاعبين".

وواصل "التعاقد مع لورين؟ إذا قال مدرب بيتيس أن اللاعب لن يرحل، إذا فإن الأمر كذلك".

وأكمل "دفاع برشلونة؟ المنافسون لديهم لاعبون يستطيعون صناعة الفرص من خلال المهارات، مثل فقير مع بيتيس، ولكني أعتقد أننا ندافع بشكل جيد، راضون عما حققناه وهناك الكثير من الاشياء نعمل على تحسينها".

وواصل "نحن مثل ريال مدريد مرشحون للفوز بلقب الليجا، هناك مباريات تحسم بتفاصيل صغيرة، كما أن الفارق في جدول الترتيب 3 نقاط فقط، أمامنا مباراة ضدهم في البرنابيو، ونعرف ماذا سنقدم فيها".

واستمر "سواريز يعمل بجد، نأمل أن يعود في أقرب وقت ممكن.



أراه يعمل كل يوم وأشجعه دائمًا، أما دي يونج فإنه لاعب رائع وأمامه فرصة كي يتحسن أكثر، وأثق أنه سيفعل ذلك".

وأردف "الحالة البدنية لميسي؟ لديه خبرة كافية ليعرف جسده جيدًا ومدى قدرته على اللعب، إذا تواجد في أرض الملعب هذا يعني أنه لا توجد لديه مشكلة، ولكننا سنراقب حالته جيدًا".

واستطرد "خطة أخرى في حالة فشل التعاقد مع مهاجم جديد؟ طوال حياتي أعمل على التكيف مع ما لدي، ولكن إذا وصل لاعب جديد سيكون هذا أفضل، لأن غياب ديمبلي يضعفنا، لكننا سنجد الحل".

وأوضح سيتين "يوجد العديد من المرشحين للفوز بدوري الأبطال ونحن أحدهم، لكن هناك بعض الأقوياء لديهم نفس الهدف، لذلك يجب علينا أن نعمل بجد".

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