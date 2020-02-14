صور قاسم سليماني تجتاح مدناً إيطاليا

2020/02/14 | 17:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنشر تنظيم الجبهة الأوروبية الإيطالي لمناصرة سوريا، اليوم الجمعة، صورا لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في العاصمة روما ومدينة ميلانو وكبريات المدن الإيطالية، في ذكرى أربعينيته.ونشرت صحف إيطالية كبيرة مثل "LA REPUBLICA" و"il Corriere della Sera" الخبر مع الصور الكبيرة التي علقت في الأماكن المخصصة لها من قبل البلديات، حيث يحظر المس بها قبل انتهاء المدة المسموح بها من البلديات أي 15 يوما. وغرد الكاتب والصحفي الإيطالي روبيرتو روجيرو قائلا "القيادي الراحل في فيلق القدس، قدم تضحيات كبيرة من أجل تحرير سوريا، العراق ولبنان من الإرهاب التكفيري.بغض النظر إن كنا نتوافق معه إيديولوجيا أم لا، فإنه بطل أممي خدم الإنسانية وهزم الظلم". أما الصحفي البارز في جريدة "la stampa" فرنشيسكو سمبريني، فكتب "لماذا نريد أن يحترم العالم شهداءنا الذين سقطوا ضد الفاشية والنازية ولا نحترم ونقدر شهداء كبارا قاتلوا من أراد تدمير الإنسانية يجب أن لا نعتمد معيارين ومقياسين للأمور". واستهل الجيش الأمريكي أحداث مطلع العام الجاري باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني الماضي.

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