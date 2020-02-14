متظاهرو بابل ينظمون حملة للتبرع بالدم

2020/02/14 | 17:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنظم متظاهرو محافظة بابل، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم في ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الحلة، بالتعاون مع دائرة الصحة في المحافظة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان متظاهري محافظة بابل نظموا حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع دائرة الصحة في المحافظة، في ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الحلة.وأضاف ان الحملة شهدت اقبالا واسعا من قبل المتظاهرين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

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