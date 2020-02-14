أول عائلة عراقية قادمة من ووهان تعود لحياتها الطبيعية

2020/02/14 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ جاسب الحجامي، يوم الجمعة، عن مغادرة أول عائلة من مستشفى الفرات العام المخصصة للوافدين من مدينة ووهان.

وقال الحجامي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "أول عائلة مؤلفة من خمسة افراد من الوافدين من مدينة ووهان الصينية، غادرت مستشفى الفرات العام، بعد أن حلوا علينا ضيوفا كراما لمدة إسبوعين وحالتهم الصحية جيدة جداً".

وأضاف أن "العائلة لم تظهر عليهم أية علامة من اي مرض لا سريرياً ولا مختبرياً"، مبيناً أنه "تم التعامل معهم وفقاً للوائح منظمة الصحة العالمية".

وكان العراق قد احتجز 14 عراقياً في 5 شباط/فبراير الجاري في مركز صحي متخصص للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا"، وذلك بعد إجلائهم من ووهان الصينية.

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