حارس الشرطة في تشكيلة الأسبوع لابطال اسيا

2020/02/14 | 17:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اختير حارس مرمى نادي الشرطة بكرة القدم احمد باسل ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري ابطال اسيا.

وجاء باسل في التشكيلة بعد الاداء المميز الذي قدمه رفقة الشرطة ضد استقلال طهران الايراني.

ولم تشهد التشكيلة تواجد اي لاعب اخر من الشرطة باستثناء الحارس احمد باسل.

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