خاص لـ”العهد نيوز”.. هل يمكن لمحمد علاوي ان يقدم نصف الكابينة الوزارية إلى البرلمان؟ قانوني يجيب

2020/02/14 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أوضح الخبير القانوني علي التميمي، إمكانية تقديم محمد توفيق علاوي نصف كابينته الوزارية للتصويت عليها تحت قبة البرلمان.وقال التميمي لـ”العهد نيوز” اليوم الجمعة،: “يحتاج رئيس مجلس الوزراء المكلف ان ينال ثقة البرلمان على نصف عدد الوزراء زائد واحد وكذلك منحه الثقة على المنهاج الوزاري ذلك لان قرارات مجلس الوزراء تتخذ بالأغلبية […]

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