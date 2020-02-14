ما هي الخيارات المتاحة لترامب في الرد على قرار مجلس الشيوخ بالحدّ من قدرة الرئيس على الخيار العسكري مع إيران؟

2020/02/14 | 17:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة “ساحات التحرير” صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مهاجمة إيران عسكريا، في خطوة تأتي وسط جدل في الكونغرس حول مدى الصلاحيات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس لشن هجمات عسكرية في … Readmore

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