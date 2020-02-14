ممثل المرجعية: من المؤسف انتشار بعض النواقص الاخلاقية بالمجتمع ‏

2020/02/14 | 17:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، ان الفشل في العملية السياسية مسؤول عن التداعيات الخطيرة التي تشهدها البلاد.وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسني المطهر، إن “إهمال تدهور القيم الاخلاقية للمجتمع ستفقد عزته وكرامته وتطوره ورقيه” مبينا ان ” تطور المجتمعات والمم للرقي

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