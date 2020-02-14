مصدر امني لـ “العهد نيوز”: اعتقال اثنين من ابرز المطلوبين وفق المادة 4 / ارهاب في الانبار

2020/02/14 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار اليوم ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال مطلوبين وفق المادة 4/ ارهاب بحملة دهم وتفتيش في الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من مدن الانبار، تمكنت من خلالها من […]

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