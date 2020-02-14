بومبيو: إيران أكبر راعية للإرهاب وتواصل تحدي مجلس الأمن

2020/02/14 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، على ضبط بلاده شحنة من الصواريخ الإيرانية، كانت في طريقها الى الحوثيين في اليمن.

وأكد بومبيو في تغريدة على تويتر، ان اعتراض البحرية الأميركية، شحنة مؤلفة من ثلاثمئة وثمانية وخمسين صاروخا، إضافة الى مكونات أسلحة أخرى في بحر العرب، كان من المقرر ان تسلم للقوات الحوثية باليمن، يعطي مثالا آخر على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مضيفا ان إيران تواصل تحدي مجلس الأمن الدولي.

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