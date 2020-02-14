حارس مرمى الشرطة العراقي ضمن تشكيلة الاسبوع الآسيوية

2020/02/14 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الجمعة، عن تشكيلة الأسبوع في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في البطولة القارية، وجاء في التشكيلة حارس مرمى فريق الشرطة العراقي احمد باسل بعد ان تألق بداية الاسبوع الحالي امام استقلال طهران في اللقاء الذي جرى في اربيل وانتهى 1-1.

وجاءت تشكيلة الأفضل في آسيا كالتالي، أحمد باسل حارس مرمى الشرطة العراقي، دياغو نيشي، محمد طيبي، عبدالله الحافظ، سيد أغاي، كييرو أوغاو، عسيري، أندريس إنيستا، كاريلو، ماريو ماندزوكيتش وحمدالله.

يشار الى ان الشرطة ينتظره لقاء مهم الاثنين المقبل في اربيل امام الوحدة الاماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال اسيا.

بغداد اليوم/ متابعة

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بغداد اليوم/ متابعة

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وكان

بغداد اليوم- خاص

يغادر مساء اليوم الجمعة، (14 شباط 2020)، وفد فريق الشرطة بكرة القدم الى مدينة اربيل ، قبل ملاقاة فريق الوحدة الاماراتي على ملعب فرانسو حريري يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات فرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا.

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