صلاح الدين تشكل لجنة للحالات الإنسانية

2020/02/14 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة الرحمة لمعالجة الحالات الانسانية والطارئة وحسب امكانيات المحافظة.

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