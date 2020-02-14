بدء أعمال مؤتمر ميونيخ الدورة 56 بمشاركة العراق

2020/02/14 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت أعمال النسخة 56 من مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة بمشاركة العراق.

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