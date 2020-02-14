مصدر امني لـ” العهد نيوز”: القوات الامنية تطهر مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية

2020/02/14 | 18:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار اليوم، الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من تطهير مناطق صحراوية غربي الانبار وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا .وقال المصدر في حديث لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية طهرت مناطق صحراء وادي ام الوز وصكبان وودادي حوران ومناطق صحراوية اخرى وصولا […]

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