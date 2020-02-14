2020/02/14 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حميد_تقوائي رسالة حميد تقوائي، ليدر الحزب الشيوعي العمالي الإيراني ، بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة 1979 الإيرانيةإن الثورة التي تنبلج في إيران ستجلب الحرية والمساواة والازدهار للجميع.
نحن نضمن هذا.في الذكرى الأربعين لثورة 1979 ، يستعد المجتمع الإيراني لثورة أخرى.كانت ثورة 1979 لتحقيق نفس الأهداف والمطالب والأسباب التي نقاتل نحن من أجلها اليوم.
ثورة 1979 كانت من أجل الحرية وضد دكتاتورية......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حميد تقوائي - رسالة بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة 1979 الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نحن نضمن هذا.في الذكرى الأربعين لثورة 1979 ، يستعد المجتمع الإيراني لثورة أخرى.كانت ثورة 1979 لتحقيق نفس الأهداف والمطالب والأسباب التي نقاتل نحن من أجلها اليوم.
ثورة 1979 كانت من أجل الحرية وضد دكتاتورية......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حميد تقوائي - رسالة بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة 1979 الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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