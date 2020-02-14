حميد تقوائي - رسالة بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة 1979 الإيرانية

2020/02/14 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_تقوائي رسالة حميد تقوائي، ليدر الحزب الشيوعي العمالي الإيراني ، بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة 1979 الإيرانيةإن الثورة التي تنبلج في إيران ستجلب الحرية والمساواة والازدهار للجميع.نحن نضمن هذا.في الذكرى الأربعين لثورة 1979 ، يستعد المجتمع الإيراني لثورة أخرى.كانت ثورة 1979 لتحقيق نفس الأهداف والمطالب والأسباب التي نقاتل نحن من أجلها اليوم.ثورة 1979 كانت من أجل الحرية وضد دكتاتورية......

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