المرجعية الدينية تؤكد انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح

2020/02/14 | 18:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المرجعية الدينية العليا ان العملية السياسية انحرفت عن مسارها الصحيح ، وان البحث عن المصالح الشخصية يضر بالمصالح العامة.وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي،في خطبة الجمعة في الصحن الحسيني الشريف بكربلاء :” ان المصالح الشخصية والضيقة سمة من تحمل المسؤولية وبيده السلطة في العراق”، داعيا الى :” ايجاد العناصر الصالحة التي تستطيع

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