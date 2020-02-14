2020/02/14 | 18:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تخفض واردات الغاز من روسيا في 2019

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