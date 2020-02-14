معتصمو النجف يستنكرون أوامر قيادة الشرطة بمحاسبة ضيوفهم ومداهمة خيمهم

2020/02/14 | 18:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:

استنكر معتصمي ساحة احتجاج النجف، اليوم الجمعة، أفعال وأوامر قيادة شرطة محافظة النجف الاخيرة ومنها محاسبة ومداهمة خيم ضيوفهم.

وقال المعتضمين في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "نستنكر افعال واوامر قيادة شرطة المحافظة غير المبررة، ومنها محاسبة ضيوف المعتصمين القادمين من محافظات بعيدة لتقديم العزاء للنجفيين الذين فقدوا احبتهم في احداث الاربعاء الدامي".

واضافوا "أيضاً طلب الهويات وتسجيل اسماء الوافدين للساحة ومنع من لا يحمل الهويات من الدخول بحجة وجود اوامر تمنع دخول الوافدين من المحافظات العراقية الأخرى للساحة، كما نستنكر ايضاً الفعل غير المبرر الذي قامت به مجموعة من القوات الامنية التي داهمت خيمة الشهيد صفاء السراي بطريقة توحي للضيوف من محافظة البصرة الفيحاء بأنهم ارتكبو إثم كبير بزيارتهم لساحة إعتصامات النجف الاشرف".

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