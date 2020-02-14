"عراقي" ينال لقب افضل حارس مرمى في اسيا

2020/02/14 | 18:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، عن تشكيلة الأسبوع في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في البطولة القارية. وجاء في التشكيلة حارس مرمى فريق الشرطة احمد باسل بعد ان تألق امام استقلال طهران في اللقاء الذي جرى في اربيل وانتهى بالتعادل الايجابي 1-1.وجاءت تشكيلة الأفضل في آسيا كالتالي" أحمد باسل حارس مرمى الشرطة العراقي، دياغو نيشي، محمد طيبي، عبدالله الحافظ، سيد أغاي، كييرو أوغاو، عسيري، أندريس إنيستا، كاريلو، ماريو ماندزوكيتش وحمدالله".يشار الى ان الشرطة ينتظره لقاء مهم يوم الاثنين المقبل في اربيل امام الوحدة الاماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال اسيا.

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