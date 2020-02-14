بالصور.. متظاهرو التحرير يرفضون

2020/02/14 | 18:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرفض متظاهرو ساحة التحرير في بغداد، اليوم الجمعة، ترشيح الناشط الأبرز في محافظة ذي قار، لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة، مجددين في الوقت نفسه رفضهم للمكلف محمد توفيق علاوي.ورفع متظاهرو التحرير لافتات كتبوا فيها "خرج اولادنا من اجل الوطن والتغيير، لاتبحث عن المناصب والكراسي".فيما اكدت عائلات الشهداء التي تواجدت عصر اليوم في ساحة التحرير، بأنها "لا تسمح بالمتجارة بدماء ابنائها الشهداء".

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