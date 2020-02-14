2020/02/14 | 18:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكربولي: الحكومة المكلفة ستموت قبل اعلانها لهذا السبب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: الحكومة المكلفة ستموت قبل اعلانها لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: الحكومة المكلفة ستموت قبل اعلانها لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).