ضابط مارينز مُعمر طلب 104 بطاقة في الفالنتاين فحصل على مئة الف

2020/02/14 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق نشر موقع تاسك آند بيربس الامني الاميركي قصة عن الميجور بيل وايت واحد من أقدم الجنود في العالم، وآخر ضباط المارينز الاحياء، كانت عائلة الضابط قد طلبت عبر وسائل التواصل ومراكز البريد في ولاية كاليفورنيا ارسال رسائل عيد الحب الى جدهم المحارب المخضرم قبل نحو ثلاثة اسابيع من الفالنتين، لكن ما حصل […]

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