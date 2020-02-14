الحلبوسي لـ”العهد نيوز” الانبار تشهد حملة اعمار كبيرة بالتزامن مع نية الشركات الاستثمارية العمل في المحافظة

2020/02/14 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي اليوم، الجمعة، بان المحافظة تشهد حملة اعمار غير مسبوقة نتيجة استقرار الاوضاع الامنية بالتزامن مع زيارة وفود لشركات استثمارية ابدت استعداداتها للحصول على فرص استثمارية .وقال الحلبوسي في حديث لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” الانبار تشهد حركة عمرانية كبيرة تمثلت في […]

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