في تقرير أمام مؤتمر ميونيخ للأمن.. العراق من بين أكثر الدول إنفاقا على التسلح في العام 2019

2020/02/14 | 18:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة “ساحات التحرير” كشف التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الجمعة، أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بنسبة 4 بالمئة في 2019، في أكبر زيادة تسجل منذ نحو عشر سنوات، وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى وسباقها على التقنيات الجديدة.وقال … Readmore

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