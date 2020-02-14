أياد علاوي: سنلاحق المعتدين على المتظاهرين والساكتين عنهم قانونياً

2020/02/14 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي استنكاره لعمليات القمع التي يتعرض لها المتظاهرون.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن كمية وحجم الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون لم يشهده التاريخ حتى في عهد الانظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق.

وتعهد بملاحقة المعتدين وحماتهم والساكتين عنهم قانونياً، مؤكدا أنه لن يفلت أحدٌ من العقاب.

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