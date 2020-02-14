إسقاط مروحية للجيش السوري وانباء عن إصابتها بصاروخ أطلقته القوات التركية

2020/02/14 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت فصائل المعارضة المسلحة السورية، مقطعا مصورا يُظهر لحظات إسقاط مروحية تابعة للجيش الحكومي، بنيران القوات التركية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، المقطع الذي نشرته فصائل المعارضة، والذي يُظهر إصابة الطائرة واندلاع النيران فيها، قبل سقوطها في منطقة تقع تحت سيطرة الجيش الحكومي، ومقتل طاقمها المؤلف من طيارين اثنين، فيما ذكرت مصادر محلية ان الطائرة سقطت بفعل صاروخ أطلقته إحدى نقاط المراقبة التركية، قرب بلدة “دارة عزة” غربي محافظة حلب، في وقت لم تفصح فيه القوات السورية عن أية معلومات بشأن الحادث.

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