محمد الحكيم و الشيخ أحمد الصباح يبحثان تعزيز العلاقات و”تصفير” النقاط الخلافية

2020/02/14 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، ان الجانبين أشارا خلال اللقاء الذي جمعهما، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي، الى أهمية تطوير التعاون في المجال الأمني، والتجارة والاستثمار، وتشجيع المستثمرين الكويتيين على العمل في العراق، ومتابعة مخرجات والتزامات مؤتمر إعادة إعمار العراق، وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، بالإضافة الى العمل على تصفير جميع النقاط الخلافية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين، فيما أعرب الحكيم عن اهتمام العراق بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين.

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