2020/02/14 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فى عيد ميلاد سهير البابلي..تزوجت 5 مرات وهذا سبب إعتزالها الفن (المستقلة) – منى شعلان/ استطاعت أن تتخذ طريقا لنفسها ، جعلها تتربع على عرش الكوميديا المصرية ، وجعلت من أعمالها أيقونة للفن ، هى الفنانة المصرية سهير البابلي.ولدت سهير البابلى ، فى مثل هذا اليوم ، 14 فبراير ، عام 1937 في […]

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