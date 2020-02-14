النجيفي يدعو البرلمان الى ’’حل نفسه’’ بعد تحديد الحكومة الجديدة موعد الانتخابات المبكرة

2020/02/14 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وقال النجيفي في تغردية له على ’’تويتر’’، "المهمة الأكثر أهمية لمستقبل...





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