2020/02/14 | 18:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسرت شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا ما يقدر بـ 17 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد خمس دقائق فقط من أمر قضائي، الخميس، بتعليق عقد ضخم للشركة مع وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (17 مليار دولا خسائر مايكروسوفت في خمس دقائق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (17 مليار دولا خسائر مايكروسوفت في خمس دقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).