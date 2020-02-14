2020/02/14 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الأميركي مصادرة سفينة ايرانية في بحر العرب محملة بصواريخ مضادة للدبابات، فيما أشار الى ان الأسلحة كانت في طريقها الى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأكد الجيش الأميركي في بيان، أن بحارة السفينة “نورماندي” أوقفوا سفينة شراعية في بحر العرب، محملة بمئة وخمسين صاروخا مضادا للدبابات من طراز “دهلاوية” وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت، مشيرا الى احتواء شحنة الأسلحة على ثلاثة صواريخ أرض جو، وأن الأسلحة المضبوطة متطابقة مع تلك التي ضبطتها سفينة حربية أميركية أخرى في تشرين الثاني الماضي.

وعلى صعيد متصل، قال المسؤول السابق في الاستخبارات الأميركية، نورمان رول، إن مصادرة الصواريخ تظهر أن إيران تواصل التدخل في النزاع اليمني وتتسبب بزيادة بمعاناة هذا الشعب، إضافة الى استمرار انتهاك إيران لقرارات مجلس الأمن الدولي من خلال قيامها وبشكل متواصل بعمليات تهريب الأسلحة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأميركي يعلن مصادرة أسلحة إيرانية متجهة الى اليمن في بحر العرب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأميركي يعلن مصادرة أسلحة إيرانية متجهة الى اليمن في بحر العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).