تقرير لوكالة بلومبيرغ يحذر من انتشار الفيروس وإصابة ثلثي سكان الأرض بالعدوى

2020/02/14 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، من تنامي مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وإصابة أعداد كبيرة يمكن ان تصل الى ثلثي سكان الأرض بعدوى الفيروس.

ونقلت الوكالة عن عالم الأمراض المعدية، ومستشار منظمة الصحة العالمية إيرا لونجيني، الذي يجري دراسات عن انتقال العدوى في الصين، تحذيره من احتمال وصول عدد المصابين بالفيروس، إلى مليارات الأشخاص في مختلف أرجاء الأرض، وهو ما سيكشف لاحقا عن محدودية إجراءات الصين في احتواء المرض، مبينا ان إجراءات الحجر يمكن ان تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ أي إجراءات.

وأشار لونجيني الى إمكانية ان ينقل كل مريض العدوى إلى شخصين أو ثلاثة آخرين، لافتا الى ان عدم توفر إجراءات الفحص السريعة، إضافة إلى إصابة بعض البشر بالعدوى الخفيفة نسبيا، تجعل تتبع انتشار المرض أمرا في غاية الصعوبة.

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