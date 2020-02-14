سانا: الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء العاصمة دمشق

2020/02/14 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بتصدي الدفاعات الجوية لصواريخ معادية قادمة من فوق هضبة الجولان.

وقال مصدر عسكري، إن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية في سماء الجهة الجنوبية الغربية لمحيط دمشق، مشيرا الى أن الدفاعات الجوية كانت قد تصدت الاسبوع الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

وأضاف، أن الطيران الإسرائيلي يشن غارات بين فترة وأخرى لمساعدة الإرهابيين في مواجهة جيش النظام بحسب تعبيره.

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