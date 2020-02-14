نصيف :رفض علاوي لنظام المحاصصة وعدم انصياعه لاشتراطات الكتل قد يؤدي الى عرقلة عجلة حكومته

2020/02/14 | 19:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف ان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خارج اطار المحاصصة، مشيرة الى ان اغلب الكتل الساسية لم تشارك في الكابينة الوزارية الجديدة.

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