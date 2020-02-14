2020/02/14 | 19:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اياد علاوي ] قال رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي ان "كمية وحجم الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون لم يشهده التأريخ حتى في عهد الانظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق"، بحسب قوله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد علاوي: حجم الاعتداءات على المتظاهرين لم يشهده التاريخ حتى في عهد الدكتاتورية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد علاوي: حجم الاعتداءات على المتظاهرين لم يشهده التاريخ حتى في عهد الدكتاتورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).