2020/02/14 | 19:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة: تقرير الإدارة لم يشر إلى أي تهديد وشيك بل يؤكد أن مبررات الرئيس المقدمة للشعب الأميركي كانت كاذبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة: تقرير الإدارة لم يشر إلى أي تهديد وشيك بل يؤكد أن مبررات الرئيس المقدمة للشعب الأميركي كانت كاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).