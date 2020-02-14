رابح لونيسي - طه حسين في مواجهة بن خلدون

2020/02/14 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي بلغت شهرة طه حسين وأعماله الآفاق، لكن معروف بكتاباته الأدبية دون كتابات أخرى لها أيضا أهمية كبرى، وتظهره مثقفا كبيرا مهتما بعدة مجالات، فهو الذي جعل المفكر الجزائري علي الحمامي يرى فيه نموذجا يجب أن يقتدى به الإنسان المغاربي المعاصر وأن يبنى على شاكلته، وذلك في كتابه "إدريس" الذي ألفه بالفرنسية عام1949، وقد تأثر الحمامي بأفكار طه حسين في مجال التعليم التي أبرزها بشكل مستفيض في كتابه "مستقبل الثق......

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