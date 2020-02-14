ما حقيقة إيقاف إبراهيموفيتش بسبب بطاقة من 9سنوات؟

2020/02/14 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي حقيقة إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم ميلان في كأس إيطاليا بسبب بطاقة من 9سنوات؟

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