مصرع واصابة 3 اشخاص بإنقلاب رافعة في مقر عسكري في ديالى

2020/02/14 | 19:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع واصابة 3 اشخاص بإنقلاب رافعة في مقر عسكري شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "سائق رافعة توفي واصيب اثنان من مساعديه بإنقلاب الرافعة خلال عملية نقل حاويات في مقر عسكري بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف انه "تم نقل جثة الضحية للطب العدلي والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج".

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