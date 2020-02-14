العراق في مقدمة البلدان الأكثر إنفاقا على السلاح في 2019

2020/02/14 | 19:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، اليوم الجمعة، أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بنسبة 4% في 2019، في أكبر زيادة تسجل منذ نحو عشر سنوات، وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى وسباقها على التقنيات الجديدة.وقال مدير المعهد، جون شيبمان، عند تقديمه التقرير على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن "هذه النفقات ارتفعت مع خروج الاقتصادات من الأزمة المالية في 2008".وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية بـ685 مليار دولار، والصين بـ181 مليار دولار.وقد سجل البلدان معا ارتفاعا بنسبة 6.6% في 2019، مقارنة بالعام الماضي.وعربيا، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بـ78.4 مليار دولار، فيما حل العراق في المرتبة 15 بـ20.5 مليار دولار.وأوضح التقرير أن موت معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى (بين 500 و5500 كلم) في 2019، وإمكانية انتهاء معاهدة ستارت الجديدة حول الأسلحة النووية العابرة للقارات في 2021، يقلبان النظام الدولي الذي ساد بعد انتهاء الحرب الباردة.ويشير التقرير كذلك إلى عوامل أخرى تزعزع هذا النظام منها صعود الصين وسلسلة من الأزمات الإقليمية من أوكرانيا إلى ليبيا.والأسلحة الجديدة التي تطورها الصين وروسيا، وأغلبها صواريخ أسرع من الصوت وآليات غواصة غير مأهولة توصف بأنها "منيعة"، غذت السباق إلى التسلح.وعلى الرغم من تخلف الصين عن الولايات المتحدة من حيث إنفاقها الإجمالي على الاستثمارات الدفاعية، فإنها تهيمن على منطقة آسيا.واستأثرت الصين بمفردها بنحو 60% من الاستثمارات الدفاعية في آسيا في عام 2019.

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