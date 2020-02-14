مسرور بارزاني لوزير الدفاع العراقي: نؤيد تشكيل الحكومة وفق مبدأين

2020/02/14 | 19:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، ان الاقليم يؤيد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق مبدأين.

وقال بارزاني في تغريدة بموقع تويتر "مناقشة مفيدة مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، حيث كررت التأكيد على أننا سنؤيد حكومة تدعمها غالبية الشعب العراقي وتحترم الحقوق الدستورية في إقليم كوردستان".

ويشارك رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020، وهي الاولى له منذ أن تم انتخابه رئيساً لحكومة إقليم كوردستان العام الماضي، لكنه سبق أن شارك في الدورات السابقة للمؤتمر حين كان يشغل منصب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان في السنوات الماضية.

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